Mevsim normalleri üzerindeki sıcaklık hafta sonu da devam edecek
Kaynak: TRT Haber
Sıcaklık yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yurt genelinde açık ve güneşli bir hava hakim. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?
Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Bazı bölgelerde yağmur beklentisi var.
Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bugün Kıyı Ege, Kıyı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yarın da Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış beklendiğini söyledi.
Hafta sonu da batı ve güney bölgelerde yer yer sağanak geçişleri olacak.
Çelik, cumartesi günü Kıyı Ege, Akdeniz'in bazı bölümleri ve güneydoğuda sağanak geçişleri görüleceğini, onun dışında yurt genelinde hafta sonu yağış beklentisi olmadığını aktardı.
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Cengiz Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuna ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"İstanbul'da önümüzdeki 4 gün boyunca hafta sonu da dahil olmak üzere yağış beklemiyoruz. Ankara'da cuma günü için bir yağmur beklentimiz var. İzmir'e baktığımızda ise perşembe, cumartesi ve pazar günü sağanak geçişi göreceğiz."
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