15 Ekim 2020 Perşembe 18:51:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 18:51:00
Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Kaynak: DHA
ABONE OL
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.
- Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü
- Başkan Erdoğan, YÖK heyetini kabul etti
- Meclis Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan'a gidiyor
- İstanbul'da terör operasyonu! Şişli'de 7 zanlı gözaltına alındı
- MSB: Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyuracağız
- TSK, Yunanistan'a görünmez diyerek satılan denizaltıların görüntülerini paylaştı! Yunan basını şokta