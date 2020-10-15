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15 Ekim 2020 Perşembe 18:51:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 18:51:00

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı ile görüştü

Kaynak: DHA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri, sivillere yönelik saldırıları ve son olarak Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlediği saldırının ele alındığı belirtildi.

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