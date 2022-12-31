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Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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31 Aralık 2022 Cumartesi 12:12:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 12:12:00

Metina bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Etiketler : milli savunma bakanlığı türk silahlı kuvvetleri milli istihbarat teşkilatı terörist pkk
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