Birçok il için sarı kod verildi!

Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hava sıcaklığı Batı ve Kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Samsun, Amasya, Çorum, Malatya, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in yüksekleri (Batı ve Orta Toroslar kesimi), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Düzce, Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğu, Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı ve kuzey kesimlerde 4 ila 8 derece azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600m üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bugün (Perşembe) öğle saatlerinde Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri ile Mersin ve Karaman çevrelerinde başlayarak akşam saatlerinden itibaren Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 1500m rakımlı yerlerde kar şeklinde başlaması zamanla 1000m üzeri rakımlı alanlarda yerde kar örtüsü oluşması beklenmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olabileceği sel, su baskını, kıyı kesimlerde; yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım ve dolu yağışı, yüksek kesimlerde; buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLU KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, "Adana, Bursa, Hatay, Kocaeli, Zonguldak, Yalova, Düzce, Antalya, Bilecik, Mersin, K.Maraş, Sakarya, Osmaniye" için sarı kodlu uyarı verdi.

SARI KODLU UYARI NE DEMEK?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege'de gök gürültülü sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Uşak'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Batı ve Orta Toroslar mevkii) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Konya, Karaman ve Ankara'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Sabah saatlerinde Çorum çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Öğle saatlerinde Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.