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10 Kasım 2023 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 15:30:00

Meteorolojiden yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren yurdun batı kesimleri için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzeyinde, yarın da İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak beklendiği bildirildi.

Yağışların pazar günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Etiketler : meteoroloji yağış uyarı
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