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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:28:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:28:00

Meteoroloji'den yeni rapor! Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığı artıyor

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Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Meteoroloji'nin son dakika raporuna göre, sıcaklık özellik çarşamba günü itibarı ile Türkiye genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. İstanbul, İzmir ve Ankara'da sıcaklık 30 derecenin üzerinde olacak. İşte İl il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji güncel hava durumu raporunu yayımladı. Karadeniz Bölgesi için hafta başında yağmur uyarısı yapılsa da sıcaklık çarşamba günü itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olacak. Kavurucu çöl sıcakları yeni haftada da etkisini sürdürecek. İşte yeni haftada Türkiye'nin hava durumu...

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimleri için kısa süreli de olsa yağış uyarısı var.

Yurdun diğer kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde kalmaya devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak ise şu bilgileri verdi:

"Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın doğu ve kuzey kesimlerinin gök gürültülü sağanak beklendiğini tahmin ediyoruz. Yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İç kesimleri mevsim normalleri civarında. Doğu illerinde ise mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyretmeye devam edecek."

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE SICAKLIK 30 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Peki, yeni haftada üç büyük ilde hava sıcaklığı nasıl olacak? Budak, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları aktardı:

"İstanbul'da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 31 derece civarında seyredecek. İzmir'de yağış beklemiyoruz, hava sıcaklığı 27-37 derece civarında. Mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrediyor anlamına geliyor. Ankara'da üç gün yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklığı 31-32 derece civarında olacak."

Hafta ortasından itibaren yeni bir sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkili olacak. Hava sıcaklıkları çarşamba gününden itibaren hissedilir ölçüde artacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

TEKİRDAĞ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz Van
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