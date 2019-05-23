Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Marmara ve Batı Karadeniz’e dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop’un iç kesimleri) ile Samsun’un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

MARMARA'YA UYARI

Marmara Bölgesinin doğusu ile Trakya'da, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara’nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında) aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

EDİRNE'DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Öte yandan Edirne'de yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle kısa süre içerisinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesi bekledi. Bazı vatandaşlar ise şemsiye ve poşetlerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte sağanağın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

BURSA'DA VALİLİK UYARDI

Bursa Valiliği, sel, dolu, su baskını ve çatı uçmaları gibi oluşacak muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı.

Bursa'da cuma günü sabah saatlerinden itibaren geceye kadar aralıklarla yağmur bekleniyor. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, metrekare başına 15 ile 40 kilogram yağmur suyu düşeceği açıklandı. Valilik, olması muhtemel sel, dolu, su baskını, Yıldırım ilçesinde ise ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olaylar karşısında tedbirli olunması gerektiğinin altını çizdi.

RÜZGAR VE FIRTINA

Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinde bölge genelinde batı ve güneybatı (lodos) yönlerden, zaman zaman hızı saatte 62 ila 100 kilometreye ulaşacak rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına dolayısıyla yaşanabilecek toz taşınımı, görüş mesafesinde düşme, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgar ve fırtınanın etkisinin yarın saat 23.00'e kadar sürmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU'DA 6 İL İÇİN UYARI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 il için yarın kuvvetli fırtına olacağı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 11.00'den 21.00'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde güney ve güneybatılı yönlerden hızı yer yer saatte 75-88 kilometre olan kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ağaç devrilmesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

(AA/DHA)