Bayramda kuvvetli yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, (Malatya, Van ve Iğdır hariç) Doğu Anadolu'da yerel ve aralıklarla kuvvetli olması beklendiğinden ani sel su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL 19°C, Parçalı ve çok bulutlu.

KIRKLARELİ 20°C, Parçalı ve çok bulutlu.

KOCAELİ 23°C, Parçalı ve çok bulutlu.

EGE: Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 20°C, Parçalı ve çok bulutlu.

DENİZLİ 28°C, Parçalı bulutlu.

İZMİR, 23°C, Parçalı bulutlu.

MANİSA 23°C, Parçalı bulutlu.

AKDENİZ: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 30°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA 29°C, Parçalı bulutlu.

HATAY 27°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ISPARTA 25°C, Parçalı bulutlu.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir hariç bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR 17°C, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DÜZCE 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ZONGULDAK 16°C, Parçalı ve çok bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 20°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 16°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Iğdır, Ağrı ve Van çevreleri hariç bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 14°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 18°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİİRT 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA 23°C, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.