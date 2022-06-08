Çok kuvvetli sağanak yağışlar başlıyor!

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul, Ankara ve birçok il için alarm verildi!

8 Haziran Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, İstanbul Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girerken, Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzeyi, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Haymana, Bala ve Gölbaşı'nda kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Gaziantep, Kilis, Kütahya, Afyonkarahisar ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Karadeniz'in iç kesimleri, Isparta, Burdur, Yozgat, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzeyi, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Haymana, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 16°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 31°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Adana'nın kuzeyi, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batısında, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 22°C, 32°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 21°C, 25°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 23°C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile yarın (Çarşamba) il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Sivas'ın güneyi, Ankara'nın kuzeyi ile Haymana, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Sivas ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 16°C, 28°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde kuzeyi ile Haymana, Bala ve Gölbaşı ilçelerinde, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C

Parçalı bulutlu, yarın (çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRŞEHİR 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 15°C, 27°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Kastamonu, yarın (Çarşamba) Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 12°C, 25°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 19°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 22°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Çorum, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜMÜŞHANE 13°C, 27°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum çevrelerinin, yarın (Çarşamba) kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN 12°C, 24°C

Parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 34°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 20°C, 33°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu