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09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 09:00:00

Meteoroloji'den son dakika sağanak, fırtına ve sıcaklık uyarısı

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Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının ardından Türkiye bu kez Güneydoğu'dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.

9 Ağustos Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. "Basra" sıcaklarının Türkiye'ye giriş yaptığını belirtildi. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sağanak yağmur var mı?

Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdu terk etti. Türkiye bu kez Güneydoğu'dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.

Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin 9 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Meteoroloji rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiği bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olmaya çağırdı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : 9 Ağustos Salı Meteoroloji Marmara ve Kuzey Ege kıyıları Hava sıcaklıkları
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