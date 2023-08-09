Meteoroloji'den son dakika sağanak, fırtına ve sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'nin son dakika açıklamasına göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcaklarının ardından Türkiye bu kez Güneydoğu'dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.
9 Ağustos Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. "Basra" sıcaklarının Türkiye'ye giriş yaptığını belirtildi. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da sağanak yağmur var mı?
Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdu terk etti. Türkiye bu kez Güneydoğu'dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.
Hava sıcaklıklarının İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin 9 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporuna göre, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Meteoroloji rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiği bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara tedbirli olmaya çağırdı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
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