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28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:36:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37:00

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı

Kaynak: AA

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Yurt genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel düzeyde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ'NDE PARÇALI VE AZ BULUTLU HAVA BEKLENİYOR

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olmaya devam edecek.

Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Etiketler : meteoroloji hava sıcaklığı bulutlu
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