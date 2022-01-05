Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini tahmin ederken, bazı bölgeler için şiddetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğu ve batı ilçeleri, Ordu ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize ve Artvin'in 700 m üzeri yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini arttırması ve yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor. Gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilen kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 10°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ 10°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, Ege kıyılarının çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

MANİSA 8°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay çevreleri ile Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu, yarın doğu ve batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 16°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KONYA 1°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -5°C, 4°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 4°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, bu akşam saatlerinden sonra Artvin çevrelerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin yağmurlu, bölgenin kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinden sonra Ardahan'ın kuzey ve batısının yerel olarak kuvvetli kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS -11°C, -3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -8°C, 3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu