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01 Nisan 2021 Perşembe 09:26:00 - Güncelleme:01 Nisan 2021 Perşembe 09:26:00

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Ülke genelinde etkili olacak!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, yurdun büyük bölümünde yağışlar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcaklıklar ise güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece düşecek

Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre ülkenin genelinde sağanak yağış görülürken sıcaklıklarında düşmesi bekleniyor. Çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bitlis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Kilis çevreleri ve Mardin'in doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz ile iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı( su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Etiketler : Meteoroloji İSTANBUL ANKARA SAĞANAK YAĞMUR
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