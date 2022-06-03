Bu bölgelere dikkat!

3 Haziran Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji'nin yaptığı son dakika açıklamasında sağanak yağmur ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya'nın kuzey ve batısı ile Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Suriye kaynaklı toz taşınımı, Hatay kent merkezi ve ilçeleri ile Adıyaman, Hakkari, Gaziantep, Kilis ve birçok ilde etkisini gösterdi. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında toz taşınımının akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE BEKLENEN HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Balıkesir'in güneyi, öğleden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu Göller Yöresi ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Konya'nın batı ve kuzey, Yozgat'ın kuzey, Sivas'ın kuzeydoğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesiminde yer yer pus ve sis hadiseleri bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra; Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van ve Hakkari'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.