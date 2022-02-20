Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

20 Şubat günce hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre kuvvetli yağışlar geril dönerken üç bölgede İstanbul ile İzmir ile birlikte 13 il ve çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

KUZEY VE BATIDA SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 17°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL 13°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

TEKİRDAĞ 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 19°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 18°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 20°C Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY 19°C Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 15°C Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 11°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 12°C Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 11°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU 11°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 12°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 11°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 16°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 13°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 10°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM 5°C Az bulutlu

HAKKARİ 5°C Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 12°C Az bulutlu

VAN 5°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C Az bulutlu

GAZİANTEP 17°C Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 15°C Az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde sağanak yağışlı; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta.

EGE: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinde geneli ile akşam saatlerinde kuzeyi güneybatıdan; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan kuzeyi güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2, 0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta.