Yeniden geliyor: 3 güne dikkat!

Meteoroloji 15 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre bugün ve yarın yurtta güneşli bir hava hakim olacak. Pazar, pazartesi ve salı günü ise tüm yurtta kuvvetli sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkili olurken bazı bölgelerinde ise bahar havası hakim. Ancak bahar havasına önümüzdeki günlerde biraz daha etkisini yitirecek. Meteoroloji 5 günlük hava tahmin haritasında özellik 3 günü işaret ederek uyarılarda bulundu. Tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.

İşte il il harita harita hava durumu raporu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bugün ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Tokat çevreleri ile Sivas'ın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu

Meteoroloji'nin 16 Nisan Cumartesi günkü harita verisine bakıldığında Van ve Hakkari'de sağanak etkili olacak. Yurdun diğer bölgelerinde güneşli hava hakim olacak.

Ancak 17 Nisan Pazar gününe bakıldığına bahar havasına ara verildiği görülüyor. Özellikle İstanbul, Yalova, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

18 Nisan Pazartesi gününe bakıldığında sağanak yağış etkisini artırarak yavaş yavaş illere dağıldığı görülüyor. İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Artvin, Erzurum, Ardahan, Kars'da gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

19 Nisan Salı özellikle bugün İstanbul, Yalova, Bursa, Manisa ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdu etkisi altına alacak sağanak yağışla birlikte oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.