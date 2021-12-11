VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gürcistan'dan Rusya'ya 'NATO' tepkisi
Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı
ABD'de 39 yılın zirvesindeki enflasyon endişe kaynağı olmaya devam ediyor
"Yeni siber güvenlik mimarisinde üzerimize düşeni yapmaya hazırız"
İklim kriziyle mücadele 'İklim Değişikliği Başkanlığı' ile güçlendirilecek
"Dezenformasyon küresel bir güvenlik sorunu halini almıştır"
Kerem'den sürpriz proje
'Bir Zamanlar Çukurova'yla dönüyor
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplanacak
Serenay yakayı ele verdi
Listelere hızlı giriş! Ünlü isimlerden sürpriz düet
Sibel Can'a doyamadılar
Reyting kurbanı oldu
Renkli klip
Kanye West anlaşması
PKK talimat verdi, 'Miraz' katletti
Aşk haberlerini yalanladı
Kriminal Daire Başkanlığına BM denetimlerinde tam puan
Stratcom Summit '21 başladı
Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken Kapadokya tatilinde! Survivor sevgisi
Burcu Esmersoy aşk orucunu bozdu
Bilal Sonses'in Bostancı hazırlığı
Stres saçları tehdit ediyor
S&P, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
11 Aralık 2021 Cumartesi 12:40:00 - Güncelleme:11 Aralık 2021 Cumartesi 12:41:00

Meteoroloji'den Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış uyarısı

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, pazar sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği belirtildi.

Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

MARMARA DENİZİ'NDE LODOS ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Öte yandan Marmara Denizi'nde kuvvetli lodos, 2 gündür deniz ulaşımını aksatıyor.

Yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ve tanker, hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle 2 gündür Tekirdağ sahilinde demirliyor. Gemiciler, yola çıkmak için rüzgarın dinmesini bekliyor.

Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, kıyıda ağlarını onarıyor.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, lodosun gün boyu etkili olması bekleniyor.

Etiketler : meteoroloji marmara ege yağış
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı
Seyirci heyecanı

Seyirci heyecanı
Organlarını bağışladı

Organlarını bağışladı
Soral kardeşler soyguna karıştı!

Soral kardeşler soyguna karıştı!
Çocuklar için deli oluyorum

Çocuklar için deli oluyorum
Hayatım sosyal medyada geçmiyor

Hayatım sosyal medyada geçmiyor
Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz

Kanunsuz Topraklar'a yeni yüz
Saba 51 oldu

Saba 51 oldu
Aşıkken çok mutluyum

Aşıkken çok mutluyum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER