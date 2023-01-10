Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Türkiye'nin bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine gireceği uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre kar, fırtına ve sağanak uyarıları yapıldı. Yağışların Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan hafta sonu İç Anadolu'da kar yağışı görülecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 10 Ocak hava durumu…
Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ; Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa ve Aydın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçeleri ile İzmir'in doğusu ve Aydın'ın kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), Muğla il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2), iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TAM FIRTINA 90-100 KM/SA BEKLENİYOR
Rüzgarın ; Ege Bölgesi ile Marmara'nın güney ve batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Kıyı Ege'de (Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Muğla) kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) ve zaman zaman tam fırtına (90-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGE BÖLGE UYARI
CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de öğleden sonrasını işaret ederek yağış ve fırtına konusunda uyardı.
Şen şunları söyledi:
Türkiye bugünden Batı'dan başlayarak alçak basıncın etkisine girecek. Bu sistem salı öğleden sonra ve Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Edremit, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya ve Muğla'da şiddetli yağışlara neden olacak. Bu illerde yağış anında rüzgar tam fırtınaya dönüşecek.
Bugün (Salı) öğleden sonra ve Çarşamba günü Çanakkale, Balıkesir, Edremit, İzmir, Manisa, Aydın, Antalya ve Muğla'da şiddetli yağış ve güneyli fırtına, su baskınlarına, çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerinei denizdeki teknelerin hasar görmesine, soba zehirlenmelerine neden olabilir.
Bugün Batı bölgelerinde güneyli akışlardan dolayı sıcaklıklar yükselecek. İstanbul öğleden sonra sağanak yağışlı 14 C°, İzmir sağanak yağışlı 17 C°. Bu sistem Doğu'da etkili olmayacak. Yani Anadolu'nun Doğu'sunda hala kuraklık devam ediyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, yağışlar yerel kuvvetli
İZMİR 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar il genelinde çok kuvvetli, doğu ve iç kesimlerinde yer yer şiddetli
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Torosların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı , yağışlar yerel kuvvetli
ISPARTA 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MERSİN 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bolu'nun kuzey ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 8°C
Az bulutlu
SİNOP 13°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 16°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 10°C
Az bulutlu
SAMSUN 15°C
Az bulutlu
TOKAT 12°C
Az bulutlu
TRABZON 12°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI 2°C
Az bulutlu
ERZURUM 2°C
Az bulutlu
MALATYA 7°C
Az bulutlu
VAN 1°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 7°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C
Az bulutlu
SİİRT 7°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 12°C
Az bulutlu
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