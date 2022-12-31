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31 Aralık 2022 Cumartesi 08:48:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 08:48:00

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

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Yeni yılın ilk günü için hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeler ile belli oldu. Buna göre, Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. İşte il il yeni hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla, Denizli ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. İç Anadolu'da mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ile yarın zamanla iç kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Az bulutlu

EGE

Kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 11°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 15°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 11°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Az bulutlu

TOKAT °C, 9°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI °C, 7°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 6°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul ankara
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