Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji 12 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre yurt genelinde sağanak yağış etkili olmaya devam edecek. Öte yandan 9 il için sarı, 7 il için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bazı illerde ise kuvvetli kar yağışı bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bölgenin güney kesimlerinin 1000 m üzeri yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren Bursa ve Yalova çevreleri ile zamanla İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Bursa'nın 1000 m üzeri yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 6°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, iç kesimleri ile yarın zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 6°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 19°C

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimler ile yarın öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, batı ve doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 7°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 9°C

Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

YOZGAT 3°C, 10°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, doğu kesimleri ile yarın bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 10°C

Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 11°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın bölgenin kuzey kesimleri ile Hakkari ve Şırnak çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 9°C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 3°C, 12°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR 10°C, 20°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 15°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 14°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 15°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı