Meteoroloji'den kritik sıcak hava uyarısı geldi: Daha da artacak!
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kars ve Ardahan çevrelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ülke genelinde artış gösterecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 40°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 35°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 31°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 35°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 32°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 35°C
Az bulutlu
SAMSUN 29°C
Az bulutlu
TOKAT 33°C
Az bulutlu
TRABZON 28°C
Parçalı ve az bulutlu
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DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 30°C
Parçalı bulutlu
KARS 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 42°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 40°C
Az bulutlu ve açık
URFA 43°C
Az bulutlu ve açık
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