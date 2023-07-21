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21 Temmuz 2023 Cuma 07:54:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 07:54:00

Meteoroloji'den kritik sıcak hava uyarısı geldi: Daha da artacak!

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Kars ve Ardahan çevrelerin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıyken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklığı ülke genelinde artış gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 36°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 40°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 42°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 35°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 35°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 35°C

Az bulutlu

SAMSUN 29°C

Az bulutlu

TOKAT 33°C

Az bulutlu

TRABZON 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 30°C

Parçalı bulutlu

KARS 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 42°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 40°C

Az bulutlu ve açık

URFA 43°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sıcak istanbul ankara izmir
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