Meteoroloji'den kırmızı kodlu uyarı

27 Haziran Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, 23 kentte şiddetli yağış bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Muş çevreleri ile Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli; Sakarya, Bolu, Düzce, Çankırı, Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor.

6 İL KIRMIZI KODLA UYARILDI

Meteoroloji'nin uyarı bölümünde, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop kırmızı kodla; Sakarya, Bolu, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Samsun, Amasya ve Tokat sarı kodla; İstanbul, Ankara, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Sivas ve Ordu ise sarı kodla uyarıldı.

Uyarıda, "Batı ve Orta Karadeniz'deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı" ifadeleri kullanıldı.

MARMARA

Pazartesi öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 17°C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

EDİRNE 18°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 28°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA 11°C, 23°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 21°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Pazartesi öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş, Osmaniye ve Adana'nın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 32°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu

HATAY 21°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 23°C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerinden sonra Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde kuvvetli, Çankırı çevrelerinden çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ANKARA 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinde aşırı olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 19°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 24°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 11°C, 20°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 24°C

Çok bulutlu, çok kuvvetli ve şiddetli yer yer aşırı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tokat çevrelerinde kuvvetli; Çorum ve Amasya çevreleri ile Samsun'un batısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 20°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ÇORUM 12°C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 25°C

Çok bulutlu, batı ilçeleri çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 23°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Pazartesi sabah saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 19°C

Pazartesi öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 19°C

Pazartesi sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

VAN 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 21°C, 33°C

Az bulutlu