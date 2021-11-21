Meteorolojiden kar yağışı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden zamanla iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor

İL İL HAVA DURUMU

İSTANBUL: Parçalı bulutlu 13 derece

İZMİR: Parçalı ve az bulutlu 18 derece

ADANA: Parçalı ve az bulutlu 22 derece

ANTALYA: Parçalı ve az bulutlu 21 derece

ANKARA: Parçalı bulutlu 11 derece

SAMSUN: Parçalı bulutlu 13 derece

TRABZON: Parçalı bulutlu 13 derece

ERZURUM: Parçalı bulutlu 8 derece

VAN: Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10 derece

DİYARBAKIR: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 14 derece

GAZİANTEP: Parçalı bulutlu 15 derece