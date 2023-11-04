Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı: "Tedbirli ve dikkatli olun"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle, Meteoroloji vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'A SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR... METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da yerel olarak saat 21.00 itibarıyla başlaması beklenen kuvvetli yağışın gece yarısı sona ereceği tahmin ediliyor.

Açıklamada, sağanak nedeniyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak yağış, yanında fırtına ve şiddetli rüzgarları da beraberinde getirecek.

VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği, akşam saatlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Valilik'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinde İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.