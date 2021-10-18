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18 Ekim 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 11:19:00

Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara da dahil 47 ile sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında İstanbul ve Ankara dahil 47 ile sağanak geliyor. Haftalık hava durumu tahmini raporuna göre pazartesi, salı ve çarşamba günü yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre; yarın (pazartesi günü) Ankara ve İstanbul dahil tam 47 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışların salı ve çarşamba günü de devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış olması beklenirken, sel ve su baskınına karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kütahya, Kilis ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 19°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

Etiketler : Meteoroloji istanbul ankara sağanak
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