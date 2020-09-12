Meteoroloji'den Ankara için fırtına uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürülüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Ankara il genelinde gelecek 2 saatlik periyotta kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.
Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Genel Müdürlük, Ankara için sarı uyarıda da bulundu.
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