Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 ilde 18 Nisan pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.