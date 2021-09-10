Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

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10 Eylül 2021 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 08:30:00

Meteoroloji'den 5 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre Marmara başta olmak üzere 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da metrekareye 75 kg yağış düşeceği tahmin ediliyor. İşte 10 Eylül güncel hava durumu raporu...

10 Eylül son dakika güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre yurt genelinde, 5 bölgemizde kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye, Eskişehir çevreleri ile Adana ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ile Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Balıkesir ve Yalova çevreleri ile Bilecik'in kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE OLACAK

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'Yİ BULACAK

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; bu akşam saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 28, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 26, Parçalı çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR: 24, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 28, Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 33, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 30, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu.

MERSİN: 32, Az bulutlu ve açık yarın zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 22, Parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 25, Parçalı bulutlu, sağanak yağışlı.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yarın sağanak yağışlı.

ERZURUM: 30, Parçalı ve az bulutlu.

KARS: 27, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 34, Parçalı ve az bulutlu.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 35, Az bulutlu ve açık.

AKŞAM

Etiketler : meteoroloji sağanak yağış hava durumu
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