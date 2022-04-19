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19 Nisan 2022 Salı 08:26:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 08:26:00

Meteoroloji'den 44 kent için alarm! Kar yağışı Trakya'ya geldi... İstanbullular dikkat!

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Meteoroloji hava durumu raporu Türkiye'nin büyük bölümü için önemli uyarılarda bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen son hava durumu raporuna göre 44 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı var. Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kuvvetli yağışlar söz konusu. Megakent bugün ve yarını zorlu hava koşullarında geçirecek. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye devam ediyor. Ülke geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara, Ege, Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Anadolu'da kar yağışı ile birlikte çığ riskine dikkat! İşte son dakika Meteoroloji haberinin ayrıntıları...

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre 43 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir için kuvvetli yağışlar söz konusu. İşte 19 Nisan Salı güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu dışında kalan yerlerin Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde; Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç, Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde; Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve güney kesimlerde yer yer Toz Taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerinde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kastamonu kıyılarında, Çankırı ve Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde, Isparta, Burdur ve Denizli ile Antalya'nın iç Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 43 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI ALARMI

Ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı öğle saatlerinden sonra Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney çevreleri yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı iç kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın batı ve kuzey çevreleri ile Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinde yarın beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra yerel sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı sabah saatlerinde bölgenin iç kesimleri ve Kastamonu kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve Salı sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Salı Giresun ve Gümüşhane çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 16°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin yerel kuvvetli olmak üzere, sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Salı Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, Salı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Etiketler : yağmur marmara istanbul
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