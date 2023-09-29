Meteoroloji'den 3 il için sağanak uyarısı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunud.
Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 21- 75 kilogram) yağış tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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