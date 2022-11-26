Meteoroloji'den 26 il için sarı kodlu uyarı...Kar ve sağanak geliyor!
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte 26 Kasım Cumartesi il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 26 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. İşte 26 Kasım Cumartesi il il güncel hava durumu raporu...
26 Kasım Cumartesi il il güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, İşte haberimizin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:
Meteoroloji tarafından 25 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yetkililer, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde kar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ve Ardahan, Muş, Bitlis, Van'ın güneyi, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların Giresun, Trabzon ve Artvin çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli yağmur ve sağanak (40-60 kg/m2), Rize il geneli ile Giresun'un ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), bölgenin yükseklerinde (1500-1750 metre ve üzeri rakımlı yerlerde) kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ve Van'ın güneyinde beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların kuvvetli, Hakkari'nin yüksek kesimleri ile Van'ın güneyinin yükseklerindeki yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgarın Akdeniz'in iç ve dağlık kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in sahil şeridinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olacağı muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç, direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
25 İL İÇİN SARI KOD
Adıyaman, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Giresun, Hakkari, Kayseri, Malatya, Mardin, Niğde, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Batman ve Şırnak için sarı kodlu uyarı verildi.
SARI KOD NEDİR?
Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
BURSA 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 12
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 15
Parçalı bulutlu
MUĞLA 14
Parçalı bulutlu
ADANA 19
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 20
Parçalı bulutlu
ANKARA 9
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 8
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA 9
Parçalı bulutlu
BOLU 5
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 6
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS 6
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
VAN 9
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 10
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP 12
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 13
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
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