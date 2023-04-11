Meteoroloji'den 21 kent için sarı kodlu uyarı

11 Nisan Salı güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre yağışlar, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde etkili olacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzeyli, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Antep, Hakkari, Hatay, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Siirt, Dersim, Urfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 10°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 16°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MUĞLA 4°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ADANA 15°C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 14°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARAŞ 11°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 4°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 11°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 20°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR 7°C, 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MALATYA 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 10°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 12°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

URFA 14°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.