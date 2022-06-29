İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 17 kent için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak uyarısı
Meteoroloji, Marmara, kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunurken İstanbul için saat verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle 17 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Bugün yağışların Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 29 Haziran hava durumu raporu...
29 Haziran Çarşamba güncel hava durumu raporu yayımlandı. Rapora göre, Marmara, kuzey Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz bölgelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. İstanbul'da sabah ve öğle saatlerinin yağmurlu olacağı ifade edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye ve Ardahan çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu, Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri altında, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Adana, Mersin, Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimleri ile öğle saatlerinde il genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı, Yozgat, Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu