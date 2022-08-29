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Meteoroloji'den 17 il için uyarı
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29 Ağustos 2022 Pazartesi 07:24:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2022 Pazartesi 07:24:00

Meteoroloji'den 17 il için uyarı: Kuvvetli sağanak yağmur geliyor...

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Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında İstanbul dahil 17 ilde sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların, özellikle yarın İstanbul'da etkili olması bekleniyor. İşte 29 Ağustos hava durumu raporu

Meteoroloji, 29 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre 5 gün boyunca İstanbul dahil 17 ilde sağanak yağış bekleniyor. İşte il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Ordu çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu, Karabük ve Kastamonu'nun güney, Samsun'un doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da salı gününden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak. Ankara'da ise şehir merkezinde yağış beklenmiyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyrettiği İzmir'de yalnızca çarşamba günü sağanak görülecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güney ve doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey ve batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri ile Karabük, Kastamonu ve Düzce'nin güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : yağmur sağanak istanbul
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