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Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor
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09 Ekim 2023 Pazartesi 08:04:00 - Güncelleme:09 Ekim 2023 Pazartesi 08:04:00

Meteoroloji'den 14 kente sarı uyarı: Sağanak ve fırtına bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda fırtına beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün Doğu Anadolu'nun doğusunda ( Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak) batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına olacağı tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak bekleniyor. Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon'da kuvvetli, Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer, sağanak ve fırtınayla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Etiketler : meteoroloji sarı uyarı sağanak fırtına
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