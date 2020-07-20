Meteorolojiden 13 il için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den çok sayıda il için son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara bölgelerinde yer alan 13 ilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını açıkladı. İşte Türkiye geneli hava durumu...
Meteoroloji; Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Batı Karadeniz (Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop), İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
İSTANBUL HAVA DURUMU
ÜLKENİN KUZEY KESİMLERİ PARÇALI VE YER YER ÇOK BULUTLU OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, Trakya, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, zamanla kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, kuzeyi yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 17°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
RİZE 22°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 14°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 2,0m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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