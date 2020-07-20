Meteorolojiden 13 il için son dakika yağış uyarısı

Meteoroloji; Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), Batı Karadeniz (Düzce, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop), İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.

İSTANBUL HAVA DURUMU

ÜLKENİN KUZEY KESİMLERİ PARÇALI VE YER YER ÇOK BULUTLU OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, Trakya, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, zamanla kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, kuzeyi yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 19°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 17°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Sinop hariç bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 18°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 21°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

RİZE 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

VAN 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 43°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğu, öğleden sonra batı ve kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 1,5m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, akşam kuzeybatıdan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatı, Batı Akdeniz'in batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı 2,0m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.