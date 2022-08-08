Meteoroloji'den 11 kente sarı kodlu uyarı!

8 Ağustos Pazartesi güncel hava durumu raporu yayımlandı. Öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken İstanbul ve birçok ilde an son dakika itibariyle yağışlar başladı. Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Osmaniye, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Adana ve Erzurum'un kuzey, Hatay'ın kıyı, K. Maraş'ın batı, Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji beklenen yağışlar nedeniyle 11 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 34°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güney, İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz genelinin iç kesimleri ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Iğdır ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık