VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hakaret etti, şiddet uyguladı
Boris Johnson ile Macron'dan kritik görüşme! Anlaştılar
Kıbrıs'ta Rumlar telaşlandı! Osmanlı tapusu paniği
HÜRKUŞ simülatöründe sevindiren gelişme!
Başkan Erdoğan'ın sağlığına yönelik suç içerikli paylaşım yapanlara soruşturma: Gözaltı var
Bölgede tansiyon yükseliyor!
Eski korumadan çarpıcı iddia: Kaddafi ölmedi!
Nefret ve öfke kustular
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Şubat
Çocuğunuz Kovid mi? İnfluenza mı? Tanı kesinleşmeden okula göndermeyin
Eşiyle diyet yapanlar 2 kat fazla kilo veriyor
Salgınla birlikte tuvalet fobisi de arttı
Çocukların yüzde 2'sinde işitme kaybı var
Kar geri dönüyor
"Erdoğan başarırsa Türkiye güçlenir"
'İsrail ihlallerine karşı gerekeni yapın'
Isparta'da eğitime 5 gün ara verildi
Ukrayna Almanya'dan 'bir an önce' silah talep etti
Terör örgütü YPG/PKK Rudaw'ı yasakladı
Son 24 saatte 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı
"Vatandaşlar pazartesiden itibaren TURKOVAC aşısını yaptırabilirler"
Merkez bankaları küresel piyasaları karıştırdı
Yunanistan İstanbul'da protesto edildi
Kabri başında anıldı
06 Şubat 2022 Pazar 08:00:00 - Güncelleme:06 Şubat 2022 Pazar 09:35:00

Meteoroloji yeniden uyardı! Kar geri dönüyor

ABONE OL

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre kar geri dönüyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken çarşamba günü kar yağışı etkisini göstermeye devam edecek. Peki İstanbul'da kar yağacak mı? İşte güncel hava durumu raporu...

6 Şubat güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken 5 günlük güncel hava durumu haritasında çarşamba gününe dikkat çekildi. yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlayacak. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Kastamonu, Artvin, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bugün (Pazar) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

KAR GERİ GELİYOR

Hava sıcaklıkları yurt genelinde yükselirken, 5 günlük haritada çarşamba günü dikkat çekti. Çarşamba günü yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı yeniden etkisini göstermeye başlayacak.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin kıyılarının hafif yağmurlu, Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Etiketler : kar yağmur istanbul
Kerem gitti, Buğra geldi

Kerem gitti, Buğra geldi
Alice kapalı gişe

Alice kapalı gişe
Mutlu olmayı en çok o hak etmiş

Mutlu olmayı en çok o hak etmiş
62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor

62 yıldır kibrit kutusu biriktiriyor
Aşka kalbini kapatmadı

Aşka kalbini kapatmadı
Eşi de Kovid oldu

Eşi de Kovid oldu
Çekişmeli boşanıyorlar

Çekişmeli boşanıyorlar
Özür dileyip söz verdi

Özür dileyip söz verdi
Berlin çıkarması

Berlin çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER