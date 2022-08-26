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26 Ağustos 2022 Cuma 07:34:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2022 Cuma 07:34:00

Meteoroloji yeni raporda il il, saat saat uyardı: Gök gürültülü sağanak yağışa dikkat!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre, kuvvetli sağanak yağmur bugün de İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik başta olmak üzere yurdun birçok yerinde devam edecek. İşte 26 Ağustos Cuma güncel hava durumu raporu...

26 Ağustos Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre, Cuma sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde kuvvetli sağanak yağmur devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Cuma sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Marmara'nın güney ve doğu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu), Isparta ve Burdur çevreleri ile Eskişehir'in batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale çevreleri ile Edirne'nin güney ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu Bölgelerinde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Edirne'nin güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli'nin doğusu) ile Isparta, Burdur ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Balıkesir, Bursa, Çanakkale ve Bilecik ile Edirne'nin güney çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah kuzey ilçelerinde, öğleden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kütahya, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Denizli'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Batı Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 31°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 36°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : sağanak yağmur istanbul
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