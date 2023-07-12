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12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:48:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 08:48:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık rekorları artacak!

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Yağışlı havaların yurdu terk etmesinin ardından sıcaklıkların özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'de 5-10 derece artması bekleniyor. Meteoroloji ve birçok valilik sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji 12 Temmuz 2023 Çarşamba gününe ilişkin hava durumunu yayımladı. Sağanak yağmur ve sel baskınlarının ardından yağışlı hava yurdu terk etti. Şimdi de yüksek sıcaklıklar geliyor. Birçok ilde dereceler 40'a yaklaşıyor. meteorolojik verilere göre yarından itibaren yurdun sıcak hava dalgasının etkisine girmesinin öngörüldüğü belirtildi. Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 - 10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının artacağı iller arasında Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yer alıyor. Yapılan tahmine göre Edirne 41, Kırklareli 39, Tekirdağ 35 dereceyi görecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkması uyarısında bulunmasını adından çok sayıda ilde valilik vatandaşları sıcak hava ve yangın riskine karşı uyardı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 29°C

Az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C

Az bulutlu

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Etiketler : Marmara Ege ve Akdeniz SICAK sıcak hava ve yangın riski
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