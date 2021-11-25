25 Kasım 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2021 Perşembe 09:34:00
Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışına dikkat!
Meteoroloji, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışına karşı uyarılarda bulundu. Açıklamada, "Ulaşımda yaşanabilecek aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bingöl, Tunceli ve Elazığ'da beklenen yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapılan son tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren görülecek yağışlarının Bingöl, Tunceli ve Elazığ'ın kuzey kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
- Avrupa'yı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
- Öztürk Yılmaz CHP bombasını patlattı!
- Yunanistana kaçarken kıskıvrak yakalanmıştı... FETÖ'cü eski emniyet şube müdürü tutuklandı
- Bakan Koca'dan TURKOVAC müjdesi
- 670 askeri personel katılıyor... Eren Kış-8 operasyonu başladı
- Çağla Tuğaltay cinayetinde 21 yıl sonra gelen ihbar