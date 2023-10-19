VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine yükselecek
İran'dan tansiyonu yükseltecek açıklama: "Olayların kontrolden çıkma ihtimali var
Sisi ile Ürdün Kralı Abdullah Gazze'deki son durumu görüştü
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüşme gerçekleştirdi
Bakan Özhaseki: İnşa süreçlerinin aksamasına müsaade etmeyeceğiz
Pençe Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
19 Ekim 2023 Perşembe 17:06:00 - Güncelleme:19 Ekim 2023 Perşembe 17:06:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine yükselecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti.

Hava sıcaklığı yarından itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

AA'da yer verilen habere göre, Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceğini belirten Çelik, yarından itibaren bir hafta boyunca havanın mevsim normallerinin üzerinde ve yurdun büyük bölümünde yağışsız olacağını söyledi.

Sıcaklıkların yarından itibaren Marmara Bölgesi'nden başlamak üzere yurt genelinde artacağını vurgulayan Çelik, "Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek." dedi.

Çelik, Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Yarından itibaren sabah saatlerinde bazı bölgelerde sis ve pus beklendiğine dikkati çeken Çelik, sis ve pusun Marmara, iç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu'da etkili olacağını kaydetti.

Etiketler : SICAKLIK HAVA DURUMU Meteoroloji
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Şerbetli set

Şerbetli set

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX