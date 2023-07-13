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13 Temmuz 2023 Perşembe 16:07:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 16:07:00

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık 50 dereceye çıkacak!

Kaynak: IHA

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Meteoroloji, Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini, Adana'da bugün hava sıcaklığının gölgede 43 derece olduğunu, nem ile birlikte ise hissedilen sıcaklığın 50 dereceye çıkacağı bilgisini paylaştı.

Adana'da araç termometreleri bugün 48 dereciyi gösterdi. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 50 dereceye ulaşırken, özellikle çocuklar serinlemek için çeşitli yollar denedi.

Meteoroloji, Türkiye'nin sıcak hava dalgasının etkisi altına girdiğini, Adana'da bugün hava sıcaklığının gölgede 43 derece olduğunu, nem ile birlikte ise hissedilen sıcaklığın 50 dereceye çıkacağı bilgisini paylaştı. Araç termometreleri ise bugün 48 dereciyi gördü. Sıcak ve nemli havadan bunalan çocuklar ise üzerlerine su döküp serinlemeye çalıştı. Bazı çocuklar ise buzdolaplarına girerek serinledi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar kanal kenarında hortumla üzerine su sıkarak serinledi. Sıcaktan insanlar kadar hayvanlar da etkilenirken, bir vatandaş hortumla güvercinini serinletmeye çalıştı.

Sıcak havanın bir süre daha devam edeceği ilde yarın bir derece düşse de cumartesi günü gölgede hava sıcaklığının 44 derece olacağı öğrenildi.

Etiketler : hava sıcaklığı Adana Meteoroloji
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