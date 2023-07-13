Meteoroloji uyardı: Sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak
Meteoroloji son dakika hava durumu raporunu paylaştı. Sıcak hava dalgası tüm yurdu etkisi altına alacak. Meteoroloji ve çok sayıda valilik yüksek sıcaklıklara karşı uyarıda bulunurken yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlardan öğle sıcağında dışarı çıkmamaları istendi.
Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, sıcak hava dalgasının etkisi altına giren yurtta ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları ise 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıyor.
Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uzmanlar uyararak, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını önerdi.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu
KAYSERİ 12°C, 31°C
Az bulutlu
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu
KASTAMONU 11°C, 30°C
Az bulutlu
SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
RİZE 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Az bulutlu
TOKAT 15°C, 31°C
Az bulutlu
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 11°C, 29°C
Az bulutlu
ERZURUM 9°C, 26°C
Az bulutlu
MALATYA 18°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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