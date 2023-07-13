Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre, sıcak hava dalgasının etkisi altına giren yurtta ülke genelinde yağış beklenmezken, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji uzmanları ise 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıyor.

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgasına karşı uzmanlar uyararak, özellikle kronik hastalar, yaşlılar ve bebekler gibi bazı grupların saat 11 ile 16 arasında dışarıya çıkmamalarını önerdi.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde sıcaklıkların 2 - 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğulu yönlerden, zamanla yurdun kuzey kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu

KAYSERİ 12°C, 31°C

Az bulutlu

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 31°C

Az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 30°C

Az bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C

Az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 30°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

RİZE 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C

Az bulutlu

TOKAT 15°C, 31°C

Az bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 11°C, 29°C

Az bulutlu

ERZURUM 9°C, 26°C

Az bulutlu

MALATYA 18°C, 34°C

Az bulutlu

VAN 14°C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık