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08 Şubat 2021 Pazartesi 09:40:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 09:40:00

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'nin son tahminlerine göre yurdun batı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Diğer bölgelerde sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve havanın güneşli/parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda bugün için çok sayıda kente sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına beklendiğini duyururken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için çığ uyarısında bulunuldu. Bugün Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinde ise kar yağışı bekleniyor. İşte 8 Şubat pazartesi hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C: Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C: Parçalı ve az bulutlu

Etiketler : Meteoroloji yağmur sağanak kar
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