Meteoroloji uyardı! Kar, yağmur ve fırtına var

Meteoroloji uyardı! Kar, yağmur ve fırtına var

Meteoroloji, 5 günlük güncel hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, 2 gün boyunca İstanbul dahil 30 ilde karla karışık yağmur ve fırtına etkili olacak. Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken özellikle Doğu Anadolu'nun bazı illerinde sıcaklıkların eksiyi görebileceği ifade edildi. İşte 1 Aralık son dakika hava durumu detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Ardahan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla ve Antalya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Hakkâri çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'da kuzeydoğudan (Poyraz) kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 9°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile yarın Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğu kesimleri ile Mersin'in batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 14°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile yarın öğle saatlerinden Eskişehir, Karaman, Aksaray, ve Kırşehir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 5°C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA 6°C, 16°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

SİVAS 2°C, 14°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde Düzce ve Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU 3°C, 14°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 8°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP 133°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA 4°C, 11°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 18°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 6°C, 12°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS -1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 17°C

Parçalı bulutlu