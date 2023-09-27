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27 Eylül 2023 Çarşamba 17:18:00 - Güncelleme:27 Eylül 2023 Çarşamba 17:18:00

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da sağanak bekleniyor

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde yarın görülecek gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısı ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli olacak.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji istanbul batısı sağanak yağış
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