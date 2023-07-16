Meteoroloji uyardı: Daha da yanacağız... O iller dikkat!
Türkiye'yi etkisi altına alan çöl sıcakları etkini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji'nin son dakika uyarısında, sıcaklıkların daha da artacağı belirtiliyor. Yeni haftada sıcaklık, İstanbul'da 31-34, Ankara 31-33, İzmir'de 36-37 derece olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise 40 dereceleri buluyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji'nin son dakika güncel hava durumu raporunu göre, hava sıcaklıkları daha da artıyor. Hissedilen hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulması bekleniyor. Afrika kıtası üzerinden gelen sıcak hava dalgasının on gün süreceği tahmin ediliyor. İşte il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Van'ın kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıkların yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 30°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 29°C
Az bulutlu
KASTAMONU 13°C, 29°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
RİZE 20°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Van'ın kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 16°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
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