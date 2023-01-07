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07 Ocak 2023 Cumartesi 08:38:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 08:38:00

Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 07 Ocak Cumartesi il il güncel hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Etiketler : KAR YAĞMUR İSTANBUL ANKARA
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