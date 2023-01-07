Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Ocak hava tahmin raporunu yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 07 Ocak Cumartesi il il güncel hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; hafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyılarında kuvvetli yağmur iç ve yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneydoğu kesimleri ile Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AĞRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu