Meteoroloji uyardı! Birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji son hava durumu raporunda birçok il için sağanak yağış uyarısında bulundu. İstanbul'da hava sıcaklıklarının parçalı bulutlu 19°C, 28°C olması beklenirken, Ankara'da ise parçalı bulutlu 16°C, 31°C olacağı öngörülüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Bolu, Karabük, Düzce, Artvin, Kars, Ardahan, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Adana ve Mersin'in iç kesimleri ve Burdur'un güneyi, Isparta'nın doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 15°C, 31°C: Parçalı bulutlu İSTANBUL 19°C, 28°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, KOCAELİ 18°C, 31°C: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı YALOVA 18°C, 27°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Denizli 20°C, 35°C: Parçalı bulutlu, güney çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 22°C, 31°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KÜTAHYA 13°C, 29°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Burdur'un güneyi ve Isparta'nın doğu çevrelerinin, gece saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana 23°C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA 24°C, 30°C: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu ISPARTA 19°C, 30°C: Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ile Ankara'nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 16°C, 31°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 15°C, 31°C: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA 19°C, 33°C: Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Artvin çevreleri ile Rize ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA 15°C, 31°C: Parçalı bulutlu GÜMÜŞHANE 14°C, 30°C: Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Ardahan, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM 11°C, 30°C: Parçalı ve az bulutlu MALATYA 19°C, 36°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR 21°C, 40°C: Az bulutlu ve açık GAZİANTEP 22°C, 37°C: Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA 25°C, 40°C: Az bulutlu ve açık